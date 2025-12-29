Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
Kültür-Sanat
AA 29.12.2025 12:32

Adıyaman'da 1800 yıllık kubbeli mezar odası bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesi kırsalında 1800 yıllık olduğu değerlendirilen kubbeli mezar odası bulundu.

Adıyaman'da 1800 yıllık kubbeli mezar odası bulundu

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbar üzerine Yukarı Söğütlü köyü kırsalında inceleme başlattı.

Çalışmalarda milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kubbeli mezar odasına rastladı.

Odanın tescil edilmesi için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvuru yapılacak.

"Adıyaman'da ilk kez karşılaştığımız nitelikte bir yapı"

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, mezar odasının sarp ve kayalık bir alanda bulunduğunu söyledi.

Bölgede yaptıkları ilk incelemede en az 5 odalı mezarın izine rastladıklarını belirten Alkan, ortaya çıkardıkları oda mezarın kubbeli olduğunu ifade etti.

Adıyaman'da 1800 yıllık kubbeli mezar odası bulundu

Alkan şunları söyledi:

"Söz konusu mezar odasının milattan sonra 2. yüzyıla, yani günümüzden yaklaşık 1800 yıl öncesine ait olduğunu değerlendiriyoruz. Mezar odasının girişinde sağda ve solda üçer kemerli mezar yer alıyor. Bu kemerli mezarlar, sütunlar aracılığıyla birbirine bağlanmış durumda. Üst kısımlarda ise mimari açıdan oldukça nitelikli ve özenle işlenmiş korniş yapıları bulunuyor. Bu yapının yüksek statülü bir aileye ait olduğunu düşünüyoruz. Adıyaman'da ilk kez karşılaştığımız nitelikte bir yapı olarak dikkat çekiyor."

Yaban keçisi başı kabartması bulunuyor

Alkan, bulunan mezar odasının içinde bazı kabartmaların zamanla tahrip olduğunu, bazılarının ise günümüze ulaştığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Girişin tam karşısında yer alan kemerli mezarın içerisinde 6 yaban keçisi başı kabartması bulunuyor. Bu figürlerin girlandlarla (yarım çelenk görünümlü bezeme) birbirine bağlandığı görülüyor ayrıca bu kabartmaların üst kısmında istiridye motifleri yer alıyor. Bu motifler ölümsüzlüğü simgeliyor. Ne yazık ki bu süslemelerin bir bölümü zamanla tahrip olmuş durumda. Mezar odasının sağ ve sol bölümlerinde ise kandil yakıldığı ve sunuların bırakıldığı nişler (oyuk) tespit ettik."

