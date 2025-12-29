Çok Bulutlu 0.2ºC Ankara
Kültür-Sanat
29.12.2025 16:55

"Çorum şekerlemesi" tescillendi

Çorum'un yöresel lezzetleri arasında bulunan, geçmişte bayramlarda ve özel günlerde yapılan bir kurabiye türü olan Çorum şekerlemesine coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

"Çorum şekerlemesi" tescillendi
[Fotograf: AA]

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel yöntemlere bağlı kalınarak tereyağı ve un ile yapılan şekerleme için Çorum Belediyesince Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldı.

İnceleme sürecinin ardından Çorum şekerlemesinin coğrafi işaret tesciliyle bir geleneksel lezzetin resmi olarak koruma altına alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çorum şekerlemesi, yıllardır sürdürülen geleneksel nişan adetlerinin önemli bir unsuru olarak biliniyor. Nişan merasimleri kapsamında erkek evi tarafından gönderilen baklava tepsisine karşılık olarak, gelin kızın arkadaşları ve akrabaları tarafından tören havası içerisinde hazırlanan Çorum şekerlemesi, özenle süslenerek damat evine gönderiliyor. Bu yönüyle ürün, yalnızca bir lezzet değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir ritüelin simgesi olma özelliği taşıyor."

"Çorum şekerlemesi" tescillendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentin gastronomi alanında her geçen gün güçlendiğini vurguladı.

Çorum'un yalnızca leblebisiyle değil mutfak kültürüyle de Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olduğunu belirten Aşgın, "Coğrafi işaret çalışmalarımızla hem üreticimizi destekliyor hem de şehrimizin gastronomi kimliğini daha görünür hale getiriyoruz. Çorum şekerlemesinin tescili bu vizyonun önemli bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

