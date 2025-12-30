180 kültür varlığı 2025'te Türkiye'ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, NSosyal hesabından, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde kültürel mirasa sahip çıkma kararlılığını 2025’te de somut sonuçlarla ortaya koyduklarını ifade etti.

Yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarını bilimsel, hukuki ve diplomatik çalışmalarla tek tek tespit ederek Türkiye'ye kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayan Ersoy, müzelerin, müzayede evlerinin ve koleksiyonların titizlikle incelendiğini, uluslararası iş birlikleri ve hukuki süreçlerin kararlılıkla yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Ersoy, 2025'te toplam 180 kültür varlığının Türkiye'ye iadesinin sağlandığını, 2018-2025 yılları arasında Türkiye'ye iadesi sağlanan kültür varlığı sayısının 9 bin133’e, 2002-2025 döneminde ise toplam iade edilen eser sayısının 13 bin 448’e ulaştığını açıkladı.

"Her bir iade, kültürel egemenliğimize sahip çıkmanın göstergesi oldu"

Yılın en dikkat çekici iadelerinden birinin, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli bronz Marcus Aurelius heykelinin ABD’den Türkiye’ye getirilmesi olduğunu aktaran Ersoy, "Bu eser, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde açılan Arkeolojinin Altın Çağı sergisi kapsamında halkımızın ziyaretine sunulmaktadır." dedi.

Ersoy, İsviçre ile yürütülen iş birliği kapsamında ise St. Gallen Kantonu’nda ele geçirilen 7 Anadolu kökenli eserin Türkiye'ye kazandırıldığını belirterek, Bahreyn’den gönüllü iade edilen, İbn-i Berrecan’a ait 1268 tarihli “Kitab Şerhu’l-Esma” adlı yazma eserin 3 Temmuz 2025’te Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesine teslim edildiğini anımsattı.

Ayrıca, New York’ta düzenlenen törenlerle; Urartu Dönemi’ne ait bronz kemer, boğa başlı miğferler, Lidya gümüş phialesi, Roma İmparatorluk Dönemi zırhlı imparator heykeli ve 83 adet Anadolu darphanesi kökenli bronz sikkenin Türkiye'ye iade edildiğini kaydeden Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

"Her bir iade, yalnızca bir eserin dönüşü değil; tarihimize, hafızamıza ve kültürel egemenliğimize sahip çıkmanın açık bir göstergesi oldu. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa ediyoruz."