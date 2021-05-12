İstanbul Üsküdar’da yaşayan 5. sınıf öğrencisi Nurbanu İzgi’nin yeteneği ailesiyle gittikleri bir mekânda peçeteye çizdiği resimle anlaşılmış. Henüz beş yaşında olan Nurbanu’nun özgün çizgileri ailesinin dikkatini çekince kariyeri de başlamış. 6 yıldır resimle ilgileniyor.

Nurbanu İzgi’nin en büyük destekçisi annesi ve babası. Babasıyla birlikte buldukları “hikâye tamamlamaca” ile resimleri gelişen ve stili oturan Nurbanu’nun 9 yaşında bir çocuk dergisinde eseri yayımlanmış. Şimdilerde farklı dergiler resimlerini yayınlamayı sürdürüyor.

Hedefi büyük

Nurbanu İzgi’nin büyük hedefleri var. Öncelikle resim alanında iyi bir eğitim almak istiyor. Ardından çocuk kitapları çizerliği yapmak istiyor.

Özellikle küçük kız figürleriyle dikkat çeken Nurbanu İzgi, çizimlerinin yanında yazma konusunda da kendisini geliştirmek, çocuklar için kitaplar yazıp resimlemek istiyor.

İleriki yıllarda bir hayali de Japonya’ya gitmek. Hayaller büyük ancak imkansız değil. Birini daha şimdiden başarmış.

“Başka sergiler de yapmak istiyorum”

Nurbanu İzgi, pandemi döneminde çizmeye devam etmiş ve geçen sene evinin duvarlarını süsleyen resimleriyle 23 Nisan’da online bir sergi düzenlemiş.

Bu yıl da 21-30 Nisan tarihleri arasında Nevmekan Bağlarbaşı’ndaki sergiyle sanatseverlerle bir araya geldi. Sosyal medyada “vakadefterim” hesabında çizimlerini paylaşan İzgi, farklı atölyelere katılarak çizim yeteneğini daha da geliştirmek istiyor.

Hayallerinden biri olan ilk sergisinin heyecanını hala yaşıyor.

“Sergi aslında babamın fikriydi ve ben de bu fikri çok beğenmiştim. ÜsküdarBelediyesi de 23 Nisan için bir şeyler yapmak istiyormuş. Başka sergiler de yapmak istiyorum. Serginin olması ve sergiyle meşgul olmak çok güzel şeyler.”

“Sanatla dolu her gün büyük bir gün”

Evin içinde küçük bir sanatçının olmasının çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen baba Halil İbrahim İzgi kızının en büyük destekçisi.

“Biz de anne baba olarak destek olmaya çalışıyoruz. Onun ilerlemesini gördükçe, çizimlerini gördükçe mutlu oluyoruz. Sanatla dolu her gün büyük bir gün aslında. Nurbanu’nun da hepimiz için çizdiği büyük günlerin hiç bitmemesini temenni ediyoruz.”