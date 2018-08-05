Köy hayatına müze ile yolculuk

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, köy yaşamının yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan kültürel serüvenini gelecek nesillere taşımak amacıyla oluşturulan Köy Müzesi hizmete açıldı.

İzmit Belediyesi tarafından Sepetçiler Mahallesi'nde yaptırılan Köy Müzesi ve Köy Konağı, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Aralarında 1883 yılında yapılan beşik, 1924 yılından kalma et terazisi, 1935 yılına ait değirmen taşı gibi eşyaların yer aldığı müzede, oraktan yabaya, çıkrıktan elliğe, öküz arabasından traktöre, kandilden gaz lambasına kadar köy yaşamında kullanılan yaklaşık 200 obje sergileniyor.

"Burada 200 yıllık bir hafıza var"

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, yaptığı açıklamada, belediye olarak Türkiye'deki köy ve köylünün desteklenmesine yönelik çalışmalara katkı vermeye çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet çizgisinde ilçedeki 50 köye konaklar, spor salonları, köy odası gibi birimler yaptıklarını belirten Doğan, ziraat mühendisleriyle köylüye tarım ve hayvancılık konusunda eğitimler verdiklerini anlattı.

Doğan, bunları yaparken biraz da hafızayı tazelemek istediklerine dikkati çekerek, "Şehirleşme arttıkça köy hayatı da unutulmaya başlandı. İzmit'te nüfusun yüzde 80'i şehirde yaşıyor. Bundan yola çıkarak gençlerin, köy yaşantısını ve bugünlere nasıl gelindiğini bilmesini ve ilham kaynağı olmasını istedik" diye konuştu.

Köylülerin evlerindeki eski eşyaları toplayarak köy müzesi oluşturduklarını söyleyen Doğan, "Burada 200 yıllık bir hafıza var. İzmit'in köylerindeki yaşamı ifade eden traktörden pulluğa her şeyle ilgili bir mesaj var. Kocaeli'de ilk defa açılan bu Köy Müzesi, Türkiye'deki iyi örneklerinden biri oldu" dedi.

Kaynak: AA