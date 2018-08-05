Sırp nakkaş çizdiği resimlerle duvarları yeniden canlandırıyor

Sırp nakkaş (yapıların duvar ve tavanlarına süslemeler yapan usta) Andrej Zikic, dünyanın farklı ülkelerinde sokaklara çizdiği resimlerle adeta duvarları yeniden canlandırıyor.

"Artez" lakabıyla tanınan Zikic, Belgrad'dan Zagreb'e, İstanbul'dan Tiran'a, New Delhi'den San Paolo'ya kadar gezdiği birçok ülkede duvarlara çizdiği resimlerle yoldan geçenleri etkiliyor.

Asıl mesleği mimarlık olan 30 yaşındaki Zikic, duvar resimlerine ortaokul ve lisedeyken merak saldığını anlatarak, "Duvar resimleri o dönemlerde çok popülerdi. Büyüsüne kapıldığım bu akımın gelişimime büyük katkısı oldu" dedi.

Zikic, eskiden daha çok grafiti üzerine çalıştığını, zamanla karakter çizimlerine başladığını ve artık farklı ülkelerin farklı şehirlerindeki duvarlara imzasını attığını anlattı.

Köpeği Juna'nın hatırasını çizdiği resimlerde yaşatıyor

"Who's Singin' Over There?" isimli Yugoslav yapımı filme atıfta bulunarak, San Paulo'da çizdiği bir resimle ünlenen Zikic, eserlerinde doğa, insan ve hayvanlara yer veriyor.

Zikic'in resimlerini farklı kılan şeylerden biri de birkaç ay önce ölen köpeği Juna.

Juna'yı ilk kez Hindistan'a gitmeden önce çizdiğini söyleyen Zikic, "Köpeğimi her özlediğimde duvarları onun resmiyle süslerdim. Yıllar geçtikçe dünyanın dört bir yanında onlarca Juna resmi oluştu" dedi.

Zikic, son olarak Belgrad'da bulunan Tramvay Köprüsü'nün altındaki duvarları süslediğini belirterek, kitap okurken uyuyakalan kız resminde, kitaptan fırlayan geyiğin kızı hayal alemine götürdüğünü söyledi.

Kadıköy'ün duvarlarını da süsledi

Sırp nakkaş Zikic, Kadıköy semtinde bir duvara, okuduğu kitabın etkisiyle bulunduğu mekandan çıkan bir adamı resmettiğini vurguladı.

Zikic, Kadıköy'deki resmine "Beautiful Journey" adını verdiğini ve bu eseriyle gurur duyduğunu anlattı.

Ekim ayında İzmir'de bir çalışma gerçekleştireceğinden bahseden Zikic, şunları söyledi:

"İzmir'de, elinde bisiklet tutan küçük bir kızı resmedeceğim. Kız, Kapadokya balonlarını seyredecek. Sonra balon kızın bisikletini alıp götürecek."

Resimlerini 3 ila 5 günde çizdiğini söyleyen Zikic, bir gün Meksika ve Japonya'nın da duvarlarını süslemenin hayalini kurduğunu belirtti.

Zikic'in resimleri, Sırbistan'ın birçok şehrinin yanı sıra Hırvatistan, Karadağ, Bulgaristan, Makedonya, Romanya ve Arnavutluk'un duvarlarını da süslüyor.

Kaynak: AA