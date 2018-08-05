Erzurum "Türk Oyunları Festivali"ne ev sahipliği yapacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Okçular Vakfı ile MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin iş birliğinde Erzurum Türk Oyunları Festivali düzenlenecek.

Erzurum-Aşkale kara yolunun 6. kilometresindeki 120 bin metrekarelik alanda 10-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek festivale, atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, karakucak güreşleri, aba güreşi, aşık, mangala ve çocuk oyunları başta olmak üzere birçok geleneksel spor dalında 210 sporcunun katılması bekleniyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, düzenlenecek festivalden dolayı Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a teşekkür etti.

Geleneksel spor ve oyunların asırlar boyu yaşatılmış, yaşatılmaya devam eden unsurlar olduğunu, bu anlayışla geleneksel sporların canlanması için çabaladıklarını belirten Sekmen, şunları dedi:

"Bu düşünceden hareketle Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun diğer paydaşlarla gösterdiği çabaya kayıtsız kalmayarak medeniyetin kültürüne ışık tutan, bize şanlı ecdadımızın yiğitlik ve mertliğini anlatan oyunlarımızı Anadolu insanımızın beğenisine sunacağız."

Geleneksel spor dallarına yapılan yatırımların tarihe yapılan yatırımlar olduğuna değinen Sekmen, şunları ifade etti:

"Bu spor dalları tarihin tozlu sayfalarında kalmayıp asırlardır icra edilmesi gerektiğinden yola çıkarak kültürel kod haline gelen geleneksel sporlarla medeniyetimizin değerlerinin korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Modern çağımızda sporlar hırsı, maddiyatı, rakibin yaşam hakkını bitirmeyi öncelerken, geleneksel Türk oyunlarında rekabeti, kültürü, sağlığı ve dayanışmayı hedeflemektedir."

Kaynak: AA