Klasik otomobiller modifiye edilerek yeniden hayat buluyor

Çorum'da bir oto dizayn firması, hurdaya ayrılmış veya yeniden modifiye edilmek istenen klasik ve eski model otomobilleri onararak, onlara yeniden hayat veriyor.

Küçük sanayi sitesinde hizmet veren oto dizayn firması, yurt içi ve dışından özel araçları, modern teknolojiyi kullanarak tuvaletinden banyosuna, mutfağından dinlenme bölümüne kadar yeniden tasarlıyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinden otomobil götürülüyor

Firmanın 32 yaşındaki Genel Müdürü Dinçer Zorlu, önceki yıllarda hobi olarak satın aldığı klasik ve hurdaya ayrılmış araçları yeniden dizayn etmeye başladı.

Restore ve bakımını yaptığı araçlarıyla çeşitli kültürel ve sportif etkinliklere katılan Zorlu'ya, Türkiye'nin birçok bölgesinden bakım ve restore için otomobil götürülüyor.

Müşterilerin talebine göre bazı araçları baştan sona yenileyen, bazılarını da isteğe göre dizayn eden Zorlu'ya götürülen araçların işlemleri, 5 ay ile 2 yıl arasında değişiyor.

"Klasik araçlar daha çok revaçta"

Zorlu, firma olarak Çorum'da 35 yılı aşkın süredir lüks araçları dizayn ettiklerini, bunların yanı sıra son yıllarda hobi olarak bazı klasik araçlar üzerinde de çalıştıklarını söyledi.

Günümüzde klasik araç kullanımının yaygınlaştığını ve insanların geçmişe yönelik bir özlem duyduğunu anlatan Zorlu, şöyle konuştu:

"Artık geçmişe dönüş yapan insanların sayısı çoğaldı. Eski klasik araçlar daha çok revaçta. 1940'lı yıllardan itibaren gelen araçların revizyonu için çok fazla talep var. İnternet üzerinden, sosyal medyadan bize ulaşanlar var. Şu anda açıkçası ben bu işi hobi olarak yapıyorum. Ancak talebe cevap veremeyecek duruma geldik. Çünkü bu araçlarda makineden ziyade el emeğiyle ince işçilik isteyen çalışmalar yapılmak zorunda. Bunları yapacak eski usta bulamıyoruz."

Tamamen el işçiliğiyle yapılıyor

Zorlu, bugüne kadar hurdaya ayrılmış ya da klasik 46 aracı baştan sona yenilediklerini söyleyerek, şu bilgileri paylaştı:

"1993 model, nakliye işinde kullanılan hurda bir aracı alıp, off-road aracına çevirdik. 1974 model klasik bir vosvosumuz var. 1910'da üretilen ve aynı model ile üretimi günümüze kadar devam eden 1996 model bir aracımız var. Onu dizayn ettik. Motor aksamından alt takımına, koltuğundan lastiklerine kadar her yerini yeniden dizayn yapıyoruz. Bu tür araçları, güncel araçlar gibi süratli kullanmak isteyenler oluyor. Alt yapısı, şanzımanı, fren sistemiyle birlikte yeni teknolojiyi kullanmak isteyen var. USB ve CD çalarlı bir müzik sistemi isteyen oluyor. Biz de tüm bunları ilave ediyoruz. Bu işler tamamen el işçiliğiyle yapılıyor. Eskiyi yeni dekorasyon yapmak biraz farklı. Bütçe de müsait olduğu sürece herkesin klasik merakı giderilebiliyor."

"Meşakkatli bir iş"

Söz konusu araçlara yeniden hayat vermenin uzun zaman aldığından bahseden Zorlu, "Meşakkatli iş ve en önemlisi de sabır istiyor. İlmek ilmek işliyorsunuz adeta. Tamamen el işçiliğine dayalı. Yine yedek parça temini belli süre alıyor. Türkiye'de bulamadığımız, yurt dışından parça getirdiğimiz oluyor. O nedenle süre sıkıntısı yaşıyoruz. Bittikten sonra ortaya muhteşem bir eser çıkıyor. Bu da çok keyif verici" dedi.

Kaynak: AA