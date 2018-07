Sahilde at binme tutkuları mesleğe dönüştü

Hatay Dörtyol'da hobi olarak başladıkları sahilde at biniciliğini geliştirerek at çiftliği kuran iki arkadaş, ziyaretçilere eğitimli atlarla Akdeniz kumsallarında gezme imkanı sağlıyor.

Dörtyol'da yaşayan Ali Erkin ve Celal Ceren boş zamanlarında ilçe sahilinde ata binerek vakit geçirirken, bu tutkularını daha da geliştirmeye karar verdi.

Bir arkadaşlarının da verdiği destekle tutkularını işe dönüştüren ikili, ilçede uzun süredir kullanılmayan Atatürk At Çiftliği'ni kiraladı.

Çiftliği eski günlerine dönüştüren Erkin ve Ceren, 20'den fazla kişiyi istihdam ederek buraya çeşitli ırklarda eğitimli 12 at getirdi.

Her yaştan meraklıya at biniciliği ve atlı okçuluk gibi çeşitli eğitimler verilirken, ziyaretçilere de sahilde at binme imkanı sağlandı.

Atlı sporlara ilgiden memnunlar

İşletme ortaklarından Celal Ceren, atlara sevgilerinin günden güne bağımlılığa dönüştüğünü belirtti.

Bu tutkularını zamanla geliştirdiklerini söyleyen Ceren, "Hobimiz işimiz oldu. Dörtyol Belediyesi'nin de desteğiyle kullanılmayan Dörtyol Atatürk At Çiftliği'ni eski günlerine kavuşturduk. Şimdi burası vatandaşların yoğun ziyaret ettiği mekan haline dönüştü" dedi.

Atlı sporlara ilginin kendilerini de mutlu ettiğinden bahseden Ceren, şöyle konuştu:

"Bizim kültürümüzde at her zaman var. Biz bunu hayatımızda tutmaya çalışıyoruz. Öncelikli amaçlarımızdan bir tanesi bu. Ayrıca, 10-15 kilometre uzunluğunda çok güzel bir sahilimiz var. Çiftlikle sahilin arası 800 metre. Orada atlı safariler yapıyoruz. Eğitim alan öğrencilerimiz orada yaklaşık 2 saat süren bir safariye çıkıyor. Bu etkinliğimiz çok seviliyor. Burada belli bir dönem eğitim alanlara artık bu parkur yetmiyor. İnsanlar dolu dizgin atları koşturmak istiyor."

Diriliş Ertuğrul'un bazı oyuncuları burada eğitim aldı

Ceren, at biniciliği ve atlı okçuluk eğitimleriyle bazı oyuncuların Diriliş Ertuğrul adlı dizide rol almasına katkı sağladıklarını söyledi.

Sahilde at sürmenin binicilerin yanı sıra atların da hoşuna gittiğini anlatan Ceren, gösterilen ilgiden memnun olduklarını vurguladı.

İşletme ortaklarından Ali Erkin de, çok severek yaptıkları işi sadece ticaret olarak görmediklerini belirterek, "Herkese atları sevdirmek istiyoruz. Binicilik bir canlıyla yapılan spor olduğu için bir bağ kuruluyor. O yüzden bu spora başlayıp bırakan yoktur" dedi.

Kaynak: AA