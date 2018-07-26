Kastamonu Valla Kanyonu'na seyir terası yapıldı

Kastamonu Pınarbaşı'da dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'na 720 metre yükseklikte seyir terası yapıldı.

Seyir terası, Valla Kanyonu'nun Kerte Köyü yakınlarında yer alan Bakacak mevkisine inşa edildi. İlk defa terasa çıkan vatandaşların yükseklik nedeniyle yaşadıkları korku cep telefonuyla kaydedildi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, projenin 3 ay gibi kısa sürede tamamlandığını anlattı ve şöyle konuştu:

"Araç ile terasın yanına kadar gidildiği için ulaşım çok kolay. Bu yüzden tüm diğer misafirlerimiz gibi engelli misafirlerimiz de bu güzelliği izleyebiliyorlar. Seyir terasının kanyon yatağından yüksekliği 720 metre. Terasımız resmi olarak açılmasa da şimdiden ziyaretçi akınına uğradı."

Kanyonun uzunluğu 12 kilometre

Kanyon Araştırma Derneği (KAD) Pınarbaşı Temsilcisi Metin Keskin ise, terasın çelik konstrüksiyon üzerine ahşap giydirme olarak yapıldığını söyledi ve kanyon hakkında bilgi verdi:

"Valla Kanyonu uzunluğu 12 kilometre olup duvar yüksekliği yer yer bin 200 metreye kadar ulaşıyor. Kanyon geçiş parkuru tehlikeli ve zorlu olduğundan alan kılavuzu olmadan kanyon geçişi yapılamıyor."

Terası ailesiyle gezen Erdal Yalçın, ilk defa gittikleri seyir terasına eşinin çıkmakta tereddüt ettiğini anlattı.

Yalçın, teras üzerinden kanyonu izlemenin çok güzel bir duygu olduğundan da bahsetti.

Kaynak: AA