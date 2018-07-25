Muğla Bodrum'da kruvaziyer turizmi

Muğla Bodrum'a, "Mein Schiff 2" ve "Orient Queen" isimli kruvaziyerler ile 2 bin 341 turist geldi.

Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki "Mein Schiff 2" ve Bahama bayraklı 121 metre uzunluğundaki "Orient Queen" iskeleye yanaştırıldı.

Mikonos Adası'dan gelen "Mein Schiff 2" isimi kruvaziyerde, çoğunluğu Alman 2 bin 150 yolcu ile 794 personel bulunduğu belirtildi. Fethiye'den gelen diğer gemide ise çoğu Lübnanlı 191 yolcu ile 140 personel olduğu biliniyor.

Gümrük işlemlerinden sonra gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yaptı. Taksilerin yanı sıra bisiklet ve elektrikli scooter ile gruplar halinde şehir turuna çıkanlar da oldu.

Tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapan turistlerden bazıları, Paşatarlası ve Kumbahçe plajında denize girip güneşlendi.

Kaynak: AA