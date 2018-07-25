  • 25 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.832
    EURO 5.641
  • BIST 95368.59
    ALTIN 190.824
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Muğla Bodrum'da kruvaziyer turizmi

Muğla Bodrum'da kruvaziyer turizmi

Muğla Bodrum'a Malta bayraklı "Mein Schiff 2" ve Bahama bayraklı "Orient Quenn" isimli kruvaziyerler ile 2 binden fazla turist geldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Muğla Bodrumda kruvaziyer turizmi

Muğla Bodrum'a, "Mein Schiff 2" ve "Orient Queen" isimli kruvaziyerler ile 2 bin 341 turist geldi.

Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki "Mein Schiff 2" ve Bahama bayraklı 121 metre uzunluğundaki "Orient Queen" iskeleye yanaştırıldı.

Mikonos Adası'dan gelen "Mein Schiff 2" isimi kruvaziyerde, çoğunluğu Alman 2 bin 150 yolcu ile 794 personel bulunduğu belirtildi. Fethiye'den gelen diğer gemide ise çoğu Lübnanlı 191 yolcu ile 140 personel olduğu biliniyor.

Gümrük işlemlerinden sonra gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yaptı. Taksilerin yanı sıra bisiklet ve elektrikli scooter ile gruplar halinde şehir turuna çıkanlar da oldu.

Tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapan turistlerden bazıları, Paşatarlası ve Kumbahçe plajında denize girip güneşlendi. 

Kaynak: AA

Etiketler: turizm, Muğla, kruvaziyer, bodrum
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER