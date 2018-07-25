Mevlana Müzesi'nde en kapsamlı restorasyon

Tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü, düşünce insanı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Konya Mevlana Müzesi'nde, Sultan 2. Mahmut döneminden bu yana en kapsamlı restorasyona başlandı.

Mevlana Müzesi her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

Hazreti Mevlana'nın gönül verdiği Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe) ise, Mevlana Müzesi'nin en çok dikkat çeken bölümünü oluşturuyor. Mimari yapısı, mozaik ve şekliyle görenleri etkileyen Kubbe-i Hadra 1273 yılında yaptırıldı.

Kubbenin iç kısmı, kalem işi süslemeler, nakış, bezeme ve hatlardan oluşuyor. Mevlana Müzesi'nde, Sultan 2. Mahmut döneminden bu yana en kapsamlı restorasyona 16 Haziran'da başlandı.

Yeşil Kubbe'de iç, kalem ve nakış işleri restorasyonu titizlikle yürütülüyor. Restorasyonun 17 Aralık Şeb-i Arus törenlerine yetiştirilmesi hedefleniyor.

Öngörülen süre 180 gün

İl Kültür ve Turizm Müdür Abdüssettar Yarar, Kubbe-i Hadra'nın iç mekanında deformelerin olduğunu gördüklerini söyledi.

Bu iç mekanda 2. Mahmut döneminde yapılan restorasyonun ardından en kapsamlı çalışmanın başlatıldığını belirten Yarar, şöyle konuştu:

"Bilim kurulunun da vermiş olduğu kararlar doğrultusunda Kubbe-i Hadra'nın kalem işi süslemelerinde çok ciddi bir restorasyon çalışmasına başladık. Ramazan ayının son haftasında başlayan restorasyonu Allah nasip ederse bu yıl Şeb-i Arus törenlerine yetiştireceğiz. Yani ön gördüğümüz süre 180 gün. Bu zaman içerisinde konunun uzmanları hassasiyet içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Çünkü tek tek milim milim işlenerek restorasyon ve konservasyon işi tamamlanacak. Raspi adı verilen yöntem esas alınarak çalışmalar devam ettiriliyor."

Hatalı restorasyon fark edildi

Yarar, müzede zamanla önemli restorasyon çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini söyleyerek, şunları anlattı:

"Yapılan çalışmalarda hatların, desenlerin ve geometrik şekillerin üzerindeki boyamaların yanlışlıkla yapıldığını, orijinalinden farklı olduğunu gördük. Müzenin iç mekanındaki hatların kontrolleri yapılacak. Restore edilecek durumları varsa da onları yaparak ziyaretçilerimize en güzel sunumu yapmayı amaçlıyoruz. Kubbe-i Hadra'nın çinilerinde de çok ciddi anlamda dökülmeler mevcut. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki zaman içerisinde bu çinilerin yeniden imal edilerek takılmasını sağlayacağız. Amacımız Hazreti Mevlana'nın ruhaniyetine uygun hizmetlerin daha iyi yapılmasını sağlamak."

Kaynak: AA