Mardin'de damda film gösterimi

Sanetsever gençlerin Mardin tarihi Marangozcular Kahvehanesi'nin damında açık havada Haziran ayında başlattığı film gösterimlerine, Mardinli sinemaseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Ortadoğu ağırlıklı sinema filmlerinin gösterildiği tarihi kahvehaneye gidenler son olarak Nacer Khemir'in yönettiği Bab'Aziz filmini izledi.

Film gösterimleri Ekim ayına kadar devam edecek

Etkinliği düzenleyen gençlerden Canan Budak, dört arkadaş başladıkları çalışmalarında gün geçtikçe sayılarının arttığını söyledi.

Geçmişte sinema filmlerinin açık havada izlendiğini hatırlatan Budak, kentteki sinemaların tümünün kapalı alanda olduğunu anlattı.

Budak, film gösterimlerini her çarşamba akşamı açık havada yaptıklarını söyleyerek, "Birçok insan seyretmeye geliyor. Haziran ayında faaliyete başladık, ekim ayına kadar burada film gösterimleri devam edecek" dedi.

Ortadoğu sinemasından esintiler

Üyelerden Ömer Kılıç, eskiden Mardin'de filmlerin damlarda izlendiğini ve tekrar o duyguyu canlandırmak istediklerini anlattı.

Mezopotamya Ovası'na yaslanarak, Mardin Kalesi karşısında gece görüntüsüyle açık hava sineması yaptıklarını belirten Ömer Kılıç, şunları söyledi:

"Çok güzel bir ilgi var, insanlara nostaljik bir hava yaratıyor. Özellikle seçtiğimiz filmler Ortadoğu filmleri. Şu anda, Ortadoğu sineması üzerinde duruyoruz. 'Peki Şimdi Nereye?' filmiyle başladık; bir Lübnan filmiydi. Bu gece de 'Bab'Aziz' filmi; bir derviş ve torunun hikayesini ele alan bir film. Sırtımızı uçsuz bucaksız Mezopotamya Ovası'na dönüp Ortadoğu sinemasını, gerçekliğimizi izliyoruz. Sağ olsun toplumdan da güzel bir destek var. İnsanlar buraya geliyor, gün geçtikçe çoğalıyoruz."

"Alışveriş merkezleri yerine damlarda izlemek çok daha güzel"

Film izlemeye giden vatandaşlardan Şaha Keleş, otantik bir ortamda çok keyifli ve güzel bir duygu yaşadıklarını anlattı.

"Sinemayı bu şekilde izlemek çok daha keyifli. Alışveriş merkezlerinde sinema izlemek yerine damlarda izlemek çok daha güzel."

Esra Gökçe de, 20 gün önce gezmek için gittiği Mardin'e ve tesadüfen karşılaştığı film gösterimine hayran kaldığını belirtti.

"Annem her zaman bahsederdi; 'Çocukluğumda, damların üzerinde sinema izlerdik' diye. Çok otantik, güzel, heyecanlı. Burada yaşadığım günleri hiç unutmayacağım. Bu da benim için çok güzel bir anı oldu."

Kaynak: AA