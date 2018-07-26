Uçurumlar arasında eşsiz manzarasıyla Kırklar Mescidi

Bayburt ile Trabzon arasında Doğu Karadeniz'de, Soğanlı Dağları'nın yalçın kayalıkları üzerinde, deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte inşa edilen Kırklar Mescidi, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Soğanlı Dağları'nda, yöre halkının Kırklar Tepesi olarak bildiği, üç tarafı uçurum olan ve bölgeye hakim bir noktada inşa edilen mescit, ziyaretçilerini sisli bulutların arasında kalan eşsiz manzarasıyla ağırlıyor.

Yapım tarihi tam olarak bilinmeyen mescit, geçmiş yıllarda manevi yönlerini güçlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği bir yerdi. Son yıllarda ise doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen kişilerin de uğrak yeri haline geldi.

Kayalık patika yollardan yürünüyor

Araç yolu bulunmayan tepeye ulaşım, ancak kayalık patikalardan yürüyerek sağlanıyor.

Tepedeki taşlarla inşa edilen, daha sonra elden geçirilerek ahşap malzeme ile yenilenen mescitte, geceyi ibadetle geçirmek isteyen ve burada konaklayan kişiler için mutfak ve yatacak alanlar da bulunuyor.

Son yıllarda şehir hayatından, gürültüden, aşırı kalabalıktan uzak ve tam anlamıyla doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen doğa tutkunlarının uğrak yeri haline gelen mescitte, ziyaretçilerin duygularını paylaşması için bir de defter yer alıyor.

Defterdeki ziyaretçi notları arasında, bölgeyi dönem dönem Mehmetçik'in de ziyaret ettiği görülüyor.

"Anlatmak için yaşamak gerek"

Kırklar Mescidi'ni ziyarete gelen Zeynep Nergis, bölgeyi daha önce duyduğunu, internet üzerinden de gördükten sonra arkadaşlarıyla birlikte ziyarete karar verdiklerini söyledi.

Ziyaret için İstanbul'dan Bayburt'a oradan da bölgeye geldiklerini ve karşılaştıkları manzaranın tarifinin mümkün olmadığını anlatan Nergis, "Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın Kolları olarak buraya geldik. İnanılmaz bir görüntü ve duyguydu. Bunu anlatmak için yaşamak gerekiyor, çok güzeldi. Ben bütün arkadaşlarıma buraya çıktıkları için de teşekkür ediyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim, gerçekten çok güzel bir yer" dedi.

Nurten Balcı da bölgeyi ikinci kez ziyarete geldiğini, ilk gelişinde patika yollarda yürürken eşine kendisini buraya çıkardığı için kızdığını ancak bölgeden çok etkilendiği için artık her yıl gelmek istediğini vurguladı ve şunları söyledi:

"Çok mutlu olduğum bir yer. Havası olsun, doğası olsun, herhalde dünyadaki en güzel yer diye düşünüyorum."

Kaynak: AA