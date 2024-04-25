Bursa'da 3 bin 800 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A. ile M.A'nın Aydın'dan Bursa'ya bandrolsüz, kaçak karışım zeytinyağı getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki şüphelinin Bursa'ya geldiği araç, Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde jandarma ekiplerince durduruldu.

Araçta yapılan aramada, plastik şişelere doldurulup paketlenmiş bandrolsüz, kaçak karışım 3 bin 800 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Zeytinyağlarına ekipler tarafından el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise "insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretmek" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.