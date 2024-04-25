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Türkiye
İHA 25.04.2024 16:19

Ankara’da fabrika yangını

Ankara’nın Akyurt ilçesinde yer alan bir fabrikanın dış cephesinde yangın meydana geldi.

Ankara’da fabrika yangını

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