Bozcaada'da geleneksel "Ayazma Panayırı" düzenlendi

Çanakkale Bozcaada Ayazma Manastırı'nda, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla düzenlenen dini törene, Gökçeada'nın yanı sıra yurt dışından Ortodokslar da katıldı.

Halk arasında "Ayazma Panayırı" olarak biliniyor

Halk arasında ''Ayazma Panayırı'' olarak bilinen etkinlik dolayısıyla Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada'dan Rum Ortodoks cemaati üyeleri, Ayazma mevkisinde buluştu.

Her yıl 26 Temmuz'da Ayazma Manastırı'nda toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal Aya Paraskevi Günü dolayısıyla ayin yaptı.

Yunanistan'da yangında hayatını kaybedenler için dua

Tarihi manastırda, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla yapılan geleneksel etkinliği Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi Despotu Eritron Kirillos yönetti. Törende, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis de vardı.

Törene, çok sayıda Rum Ortodoks cemaati üyesi katıldı.

Bu yılki törende Yunanistan Atina'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için dua edildi, panayırın eğlence bölümleri de programdan kaldırıldı.

Ayazma Panayırı

Efsaneye göre, genç ve güzel bir kız olan Paraskevi, şimdi Göztepe diye bilinen yüksek tepedeki Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık oluyor. Paraskevi'nin babası durumu fark edince kızını Ayazma'da sıkı göz hapsine alıyor. Aşk ateşiyle yanan kız kimi zaman Göztepe'ye doğru bakıyor, derin derin iç geçirip rüzgarla sevgilisine mesaj göndermek istiyor. Ayyalus'taki genç de onun için yanıp tutuşuyor.

Onlar kavuşamıyor ancak Paraskevi aşk acısıyla ölünce onun büyük aşkının anısına dua edeceklere dilek pınarı yapılıyor.

Kaynak: AA