Türk Kızılay sığınmacılar için sosyal uyum, sağlık ve sosyoekonomik güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Türk Kızılay tarafından hazırlanan, Türkiye'de yaşayan Suriyeli göçmenlere yardım elini uzatan Türk Kızılay Toplum Merkezlerinin çalışmalarının ve göçmenlerin hayat hikayelerinin konu edildiği "Bir Dokunuş, Bin Hayat" belgeselinin galası yapıldı.

Filmin galasına yerli ve yabancı pek çok sivil toplum kuruluşundan temsilciler katıldı.

Film için 15 şehirde, 170'ten fazla röportaj yapıldı. Türk Kızılay Toplum Merkezleri’nin ev sahipliği yaptığı öyküler anlatıldı.

“Türkiye göç yollarının kesiştiği bir noktada”

CerModern'de düzenlenen galanın açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'nin göç yollarının kesiştiği bir noktada bulunduğunu, özel konumu ve kriz bölgelerine yakınlığı nedeniyle bugün 4 milyondan fazla insanın sığındığı bir ülke konumunda olduğunu söyledi.

Genel Başkan Kınık, Türkiye'nin soruna en başından bu yana insan odaklı yaklaştığını, nüfus hareketleri ilk başladığında benimsenen açık kapı politikasının tamamen insancıl bir şekilde izlendiğini anlattı.

“Bir Dokunuşla, Bin Hayat fayda buldu”

Türkiye'nin, geçici koruması altında olan ihtiyaç sahibi insanların hayatlarını kolaylaştırmak adına, pek çok farklı alanda hizmetler ürettiğini belirten Kınık, profesyonel ve gönüllü iyilik neferleriyle, insanlığın bu büyük derdine merhem olmak için çalıştıklarını söyledi.

"Bugünkü film gösterimizde, bu çalışmalarımızın meyvelerini, yaptığımız iş birliklerinin ne kadar değerli olduğunu ve hayatlara nasıl dokunduğunu göreceksiniz. Birlikteliğimiz sayesinde, Bir Dokunuşla, Bin Hayat fayda buldu, Toplum Merkezleri insanlığın ortak merkezi haline geldi, bu merkezler bir sorunu çözmeyi hedefleyen birimler olmaktan çıkarak topluma katkı sunan merkezlere dönüştü. Yararlanıcılar artık ev sahibi topluma uyum sağlayarak, katma değer üretiyorlar."

Avrupa Birliği Ülke Delegasyonu desteği ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) iş birliği ile çekilen "Bir Dokunuş Bin Hayat" belgeselinin, yerel ve farklı uyruklu Toplum Merkezi yararlanıcılarının öykülerini, çok geniş bir kitle ile paylaşabilme noktasında büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını söyledi.

"Toplum merkezleri mülteci topluluğun örgütlenmesinde önemli rol oynuyor"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou ise Türkiye'nin en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu sözlerinde vurguladı.

Pertzinidou, toplum merkezlerinin hizmet sunma, mültecileri hükümetle bağlama, vatandaşları veya statüleri ne olursa olsun herkesin bir araya gelebileceği faaliyetleri teşvik etme kapasitelerinin sembolü olduğunu sözlerine ekledi.

Türk Kızılay, Toplum Temelli Göç Programları ile yaklaşık 2,6 milyon, Toplum Merkezleri ile 1,8 milyon yararlanıcıya ulaştı.