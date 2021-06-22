Malatya'nın yöresel lezzetleri 28-30 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Gastro Show'da tanıtılacak.

İstanbul Kongre Merkezi'nde "7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke" mottosuyla düzenlenecek gastronomi fuarında Malatya'nın coğrafi işaret tescilli ürünlerinin ve şehrin eşsiz lezzetlerinin tanıtımı yapılacak.

Fuar ziyaretçilerine, AB Coğrafi İşaret Tescilli Malatya Kayısısı başta olmak üzere yöreye özgü kağıt kebabı, kiraz yaprağı köftesi, reyhan ürünleri, içli köfte, analı kızlı, patlıcan tava, Malatya kurabiyesi, Malatya peyniri, kayısı kola gibi birbirinden farklı ve lezzetli ürünler ve yemekler ikram edilecek.