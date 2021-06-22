Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'nın yöresel lezzetleri bu fuarda
[Fotoğraf: AA]
Malatya'ya özgü kayısı, kağıt kebabı ve içli köfte gibi ürünler, İstanbul'da düzenlenecek gastronomi fuarında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Malatya'nın yöresel lezzetleri 28-30 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Gastro Show'da tanıtılacak.
İstanbul Kongre Merkezi'nde "7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke" mottosuyla düzenlenecek gastronomi fuarında Malatya'nın coğrafi işaret tescilli ürünlerinin ve şehrin eşsiz lezzetlerinin tanıtımı yapılacak.
Fuar ziyaretçilerine, AB Coğrafi İşaret Tescilli Malatya Kayısısı başta olmak üzere yöreye özgü kağıt kebabı, kiraz yaprağı köftesi, reyhan ürünleri, içli köfte, analı kızlı, patlıcan tava, Malatya kurabiyesi, Malatya peyniri, kayısı kola gibi birbirinden farklı ve lezzetli ürünler ve yemekler ikram edilecek.
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