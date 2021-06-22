Umman'ın beyaz altını: Buhur ağaçları
Binlerce yıl önce birçok uygarlığın kutsal olduğuna inandığı buhur ağaçları bugün Umman'da varlığını sürdürüyor. Sayıları azalsa da bu ağaçlar hala ülkenin önemli kültür miraslarından biri. Onlardan elde edilen reçine her yıl toplanmaya devam ediyor.
Umman'da 'beyaz altın' veya 'kutsal ağaç' olarak bilinen buhur (akgünlük) ağaçları ülkenin en önemli kültürel miras varlıklarından biri.
Binlerce yıldan bu yana bölgede varlığını sürdüren bu ağaçlar, şifalı özellikleri nedeniyle Romalılar, eski Mısırlılar gibi birçok uygarlıkta 'kutsal' olarak kabul edildi.
Bu, geçmişte buhurun ticaretini canlandırmış ve Ummanlılara önemli bir gelir kapısı sağlamıştı.
Bugün sayıları azalsa da buhur ağaçları, Umman'da varlığını sürdürüyor. Halk arasında hala 'Kutsal Ağaç' veya 'beyaz altın' olarak da bilinen bu ağaçlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yerini aldı.
Umman'ın batısındaki Zufar eyaleti, buhur ağaçlarına ev sahipliği yapan en önemli bölgelerden biri.
Bölgedeki hasat mevsimini görüntüleyen TRT Arabi, buhur tüccarları ve hasatçılarıyla konuştu.
Buhur tüccarı Şeyh Ali Bin Salim el-Mahri, hasat işleminin ne zaman ve nasıl yapıldığıyla ilgili bilgi verdi:
“Buhur (akgünlük) ağacının hasat dönemi, kışın bitmesi ve yazın gelmesiyle başlar. Havaların ısınmasıyla vatandaşlar buhur ağaçlarının bölgelerine gelir ve hasat işlemleri başlar. Herkes kendisine tahsis edilen alandan sorumlu oluyor. Bunlara 'buhur evleri' adını veriyoruz. Burada hasatçılar yaralama işlemini yapıyor.”
Ağaç kabuklarının özel teknikle yaralanmasıyla ortaya çıkan reçine 14 gün sonra sertleşince toplanıyor. Mart ile haziran arasında bu işlem defalarca tekrarlanarak ürün elde ediliyor.
Buhur hasatçısı Şeyh Muhammed bin Müslim el-Mahri, bu maddenin eskiden bu yana rağbet gördüğünü şu sözlerle anlatıyor:
"Ağaç (yaralanınca) sütünü veriyor. Ortaya çıkan balsam sertleşince sakıza dönüşüyor. Bu sakızı elde eden (eskiler) dünyanın uzak noktalarına taşıdı. O zaman çok talep gören bir üründü."
Elde edilen sakız, şifalı özellikleri nedeniyle başta tütsü olmak üzere birçok ilaç ve kozmetik üründe kullanılıyor. Aktarların raflarında yerini alıyor.
Doğal kozmetik Ürünleri Firması Sahibi Muhammed Şenferi, buhur sakızından çok sayıda doğal ürün ürettiklerini ve bunları yurt dışına da ihraç ettiklerini belirtiyor.
"Buhur (akgünlük) yağını uluslararası standartlara uygun olarak üretiyoruz. Bu yağ dünyada birçok kozmetik ürün ve parfümde kullanılıyor. Geleneksel tıpta da çok yaygın bir malzeme. Bir de buhur damıtma suyu da üretiyoruz. Bunun da kullanım alanı aşağı yukarı aynı."
Buhur ağaçları, doğal habitat bölgelerinde muson yağmurlarına bağlı olarak kendiliğinden yetişiyor. Ortalama boyları ise 3-10 metre arasında.
Kuraklık başta olmak üzere birçok faktörün etkisiyle buhur ağaçlarının sayılarında büyük bir azalma meydana geldi.
Bu kapsamda Ummanlı yetkililer ülkenin bu kültür mirasını yaşatmak için, yeni ağaç dikim kampanyaları ve buhur ürünlerine teşvikler gibi birçok projeyi hayata geçirdi.
Muhabir: Eid Huveytiri - TRT Arabi