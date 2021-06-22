İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Twitter hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, açık alanda maske zorunluluğunun kalkacağını duyurdu.

"Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulu tarafından belirlenen ihtiyati tedbirlere uygun olarak 28 Haziran'dan itibaren beyaz (düşük riskli) kategorili bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunu aşıyoruz."

Ülkede bir süredir tartışma konusu olan açık alanda maske kullanımı zorunluluğu iktidar ortağı bazı siyasi partilerce son günlerde kamuoyunda tartışma konusu haline getirilmişti.

Salgın eğrisi düşüşe geçti

İtalya'da günlük vaka sayıları, son dönemde 1000'in altına, günlük ölüm sayıları ise 50'nin altına kadar geriledi.

COVID-19 salgınının Batı ülkeleri arasında ilk ve en sert şekilde etkilediği ülke olan İtalya'da geçen yıl yaz aylarında vaka sayılarının düşmesiyle açık havada maske kullanım zorunluluğu kaldırılmış, sonbaharda günlük vakaların artmasıyla açık alanda maske kullanımı yeniden zorunlu hale getirilmişti.