Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) salgınla mücadelesine destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, 50 bin doz Sinovac aşısı daha ülkeye ulaştırıldı.

Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, Ercan Havalimanı'na indi. Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Böylece Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 290 bin doza ulaştı.

ABD'de "Delta" mutasyonu alarmı

ABD'de "Delta" varyantı endişesi hakim. Vakaların yüzde 10'unda bu varyant görüldü.

ABD Başkanı Joe Biden, aşılama hızının düşük olduğu yerlerde "Delta" varyantı nedeniyle can kaybının artabileceğini söyledi.

İngiltere'de gazetecilere "savunma" eğitimi

İngiltere'de aşı ve karantina karşıtları, gazetecileri hedef alıyor. Kişisel bilgilerinin ve adreslerinin mesajlaşma uygulaması üzerinden paylaşıldığı gazetecilere ölüm tehditleri gönderiliyor.

Kamu yayın kuruluşu BBC, artan tehditler nedeniyle çalışanlarına "kişisel saldırıya" nasıl tepki verileceğine dair eğitimler vermeye başladı.

"Avrupa Futbol Şampiyonası finali Roma'da oynansın"

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinin Londra yerine Roma'da oynanmasını tercih ettiğini söyledi.

Berlin'de, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Draghi, buna gerekçe olarak İngiltere'de "Delta" varyantı nedeniyle artan vakaları gösterdi.

"Seçimini yap aşı ya da hapis"

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, aşı olmayı reddedenleri hapse attırmakla tehdit etti. Televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında aşı olmak istemeyenlere hitaben Duterte, "Sen seç... Aşı ya da seni hapse attırırım" ifadesini kullandı.