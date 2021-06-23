Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin açılışı, 1 Temmuz Perşembe akşamı "Gala Konser" ile yapılacak.

Konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde 15 solist, aynı anda sahnede olacak.

Orkestra şefliğini Can Okan'ın üstleneceği açılış konserinde, Wagner, Mozart, Rossini, Gounod, C. Saint- Saens, Messenet, Bizet, Verdi, Puccini gibi ünlü bestecilerin eserlerinden seçkin örnekler seslendirilecek.