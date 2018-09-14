Kırgızistan'da "Türk Dünyası Sinema Günleri" başladı

TÜRKPA'ya üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında sinema ve animasyon alanında tecrübe kazanımı ve paylaşımını amaçlayan Türk Dünyası Sinema Günleri etkinliğinin galası, başkent Bişkek'teki Manas sinema salonunda gerçekleştirildi.

Türkiye "Ayla" ve "Buğday" ile katıldı

Azerbaycan'dan "Kızıl Bahça", Kazakistan'dan "Oralman", Kırgızistan'dan "Gece Kazası", Türkiye'den "Ayla" ve "Buğday" adlı filmlerin gösterime gireceği etkinlikte bu filmlerin fragmanları gösterildi, yönetmenler sahnede duygu ve düşüncülerini ifade etti.

"Filmler yoğun ilgi görecek"

TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonu Başkanı ve Kırgızistan Ata Meken Partisi Milletvekili yönetmen Sadık Şer-Niyaz,Türk dili konuşan halkların ünlü yönetmenleri tarafından hazırlanan filmlerin yoğun ilgi görmesini beklediğini söyledi.

Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için çok heyecanlı olduğunu belirten Şer-Niyaz, TÜRKPA'nın aynı dil ve dini paylaşan halkların ülkelerindeki parlamentolar arasında dostluk, birlik ve beraberliğin yaşatılması için kurulduğunu anlattı.

"Sinema ortak rüya görmek gibidir"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da "Sinema ortak rüya görmek gibidir. Dolayısıyla sinema aracılığıyla kültürlerin birbirine yaklaşması için son derece önemli bir fırsat var elimizde. Türkiye olarak etkinliğe "Ayla" ve "Buğday" adlı filmlerle katıldık" dedi.

Kaynak: AA