İsmail Lumanovski ve Dzambo Agusev Orkestrası İstanbul'da konser verdi

Balkan dünyasının usta müzisyenlerinden İsmail Lumanovski ile Dzambo Agusev Orkestrası, "7. Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda birlikte sahne aldı.

Konserde, Makedonyalı klarnet ustası Lumanovski, konsere katılan herkese teşekkür ederek, "Bu salonda çalmak her zaman gerçekten çok güzel. Cemal Reşit Rey çok güzel ve benim için özel bir salon" dedi.

Kosovalı sanatçı Suzan Kardeş de sahne aldı

Lumanovski, konserde hareketli ve enerjisi yüksek Balkan müzikleri çaldıklarını belirterek, "Ben dün New York'tan geldim. Dzambo Agusev Orkestrası da Makedonya'dan geldi. 10 saat prova yapabildik. Çaldığımız bütün parçaları ilk defa birlikte burada çalıyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren konserde, Lumanovski ile Dzambo Agusev Orkestrası, aralarında "Etno Sfera", "Salsa de Balkana", "Flamenco Balkano", "Crazy Horse" ve "Potpuri" olmak üzere toplam 15 parça çaldı.

Konser sonunda Balkan türküleri seslendiren Kosovalı sanatçı Suzan Kardeş de sahne alarak, Lumanovski ve Dzambo Agusev Orkestrası ile birlikte "Zvijezda Tjera Mjeseca", "Çiço Çiço" ve "Shukarije" adlı eserleri söyledi.

"İstanbul nefes alıyor" sloganıyla hayata geçirilen "7. Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında, 15 Eylül'de de yine Balkan dünyasının tanınmış sanatçılarından biri olan Bosnalı şarkıcı ve besteci Goran Bregovic, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya gelecek.

Kaynak: AA