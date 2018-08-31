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Kahramanmaraş'ın dondurma tırı İstanbul'da

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında birçok kenti ziyaret eden dondurma tırı İstanbul'da.

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Kahramanmaraşın dondurma tırı İstanbulda

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında pekçok şehri dolaşan dondurma tırının İstanbul'daki duraklarından biri de Gaziosmanpaşa Meydanı oldu.

İlçe meydanına getirilen tırı ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta vatandaşlara dondurma ikram etti.

Hedef her merkezde 1 ton dondurma dağıtmak

Etkinlik kapsamında her merkezde 1 ton dondurma dağıtmayı hedefleyen ustaların yaptığı şovlar, beğeni topladı.

Festival kapsamında 2 Ağustos'tan itibaren tır ile şehir şehir gezen Kahramanmaraşlı dondurma ustaları, şu ana kadar 30 merkezde, 30 ton dondurmayı ücretsiz dağıttı. İstanbul'a da gelen dondurma tırı, çeşitli semtleri ziyaret edecek.

Organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk, festival ile Kahramanmaraş'ın marka değeri en yüksek ürünlerinden dondurmanın, dünya çapında rekabet gücünün ve bilinirliğinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA  

Etiketler: dondurma, Kahramanmaraş, İstanbul, festival
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