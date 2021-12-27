Her gün yüzlerce kişinin önünden geçtiği Mısır Apartmanı, İstiklal Caddesi'ne mimarisiyle ruh katarken, tarihe de ışık tutuyor.

Apartmanın yüz yıllık merdivenleri, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un son günlerini yaşadığı daireye çıkıyor.

Daire, şairin hatıra evi olarak hizmet veriyor.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, şairin vefatından 8 yıl sonra dünyaya geldi.

Selma Ersoy Argon'a, Mehmet Akif'in hatıra evini ilk ziyaretinde TRT Haber ekibi eşlik etti.

"Mustafa Kemal Paşamız da yakından takip ettiği için milli mücadelede manevi bir lider için yanında olmasını istiyor. Hemen onu çağırıyor. Ali Şükrü Bey ile beraber yanımızda olsun Mehmet Akif Bey, bilhassa gelsin. Zaten çağrılmazsa bile hazırdı gitmeye."

Hatıra evinin duvarlarını milli şairin fotoğrafları ve şiirleri süslüyor.

"Hakikate manevi liderlik yapmak için çağrılmıştır konuşmalarıyla. Balıkesir’de başladığı konuşmalarına Konya’da, Çankırı’da bilhassa Kastamonu’da yaptığı konuşmalarıyla milli mücadeleyi anlatmıştır. Onu dinleyen insanlar askere yazılmaya, elinde değilse silah vermeye, elindeki atını vermeye koşmuş gözyaşları içinde."

Mehmet Akif, İstiklal marşı hariç bütün şiirlerini Safahat'ta topladı. Çünkü İstiklal Marşı kendisine değil, millete aitti.

"Korkma, korkuyu korkut, onun üstüne git. Vatanı ancak sen korkmadan, sen ilerleyerek, sen birlik olursan, düşmana karşı savaşırsan; ancak o zaman yükselir, ancak o zaman kurtulursun der. Ve İstiklal Marşımız başta başa gençlere ve bütün herkese ültimatomdur aslında. "

Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936 tarihinde Mısır Apartmanı'ndaki dairede hayata gözlerini yumdu.

Binlerce kişinin ziyaret ettiği kabri, Edirnekapı şehitliğinde bulunuyor. Selma Argon da şehitliği sık sık ziyaret ediyor.

Haber: Cansu Atıcı

Kamera: Hayrettin Kavi