Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 65 yaşındaki Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz'ın cenazesi, İstanbul'dan uğurlandıktan sonra Çukurova'daki Kabasakal Mezarlığı'na getirildi.

Tınaz'ın naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, Tınaz'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürü Tuncel Aydın de katıldı.

"Doktorun raporu okumayı unutması ihmaldir"

Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, eşinin yaşamını yitirmesiyle ilgili doktor ihmali iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Doktorun raporu okumayı unutması ihmaldir. Konu, yapılan tarama sonrasında doktorun raporu atlamış olmasıdır" dedi.

Faruk Tınaz kimdir?

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da Adana'da dünyaya geldi.

Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi alan sanatçı, 1980'de TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı.

Yurt içi ve yurt dışında birçok başarılı konser veren Tınaz, Türkiye'de 3 kez "Yılın Sanatçısı" seçildi.

Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam eden sanatçı, yıllar içinde "Göz Göze", "Şansım Açıldı", "Ömrümü Çalan Yıllar", "Kal Benimle", "Kalbimin Kadını", "Dinlenesi Şarkılar" ve "Yunus Gibi" albümlerine imza attı.

Tınaz, 2005'te Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçilerek, çeşitli dönemlerde yönetim kurullarında görev aldı.