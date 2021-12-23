Kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Tınaz yaşamını yitirdi. Türk sanat müziği sanatçısı Tınaz, aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

Türkiye Jokey Kulübü'nden taziye mesajı

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Bakan Ersoy'dan başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Türk sanat müziğimizde adeta yaprak dökümü olarak nitelendirebileceğimiz son derece üzücü bir gün yaşıyoruz" ifadesini kullandı ve müzisyen Faruk Tınaz'a, Allah'tan rahmet diledi.

Faruk Tınaz kimdir?

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da Adana'da dünyaya geldi.

Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi alan sanatçı, 1980'de TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı.

Yurt içi ve yurt dışında birçok başarılı konser veren Tınaz, Türkiye'de 3 kez "Yılın Sanatçısı" seçildi.

Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam eden sanatçı, yıllar içinde "Göz Göze", "Şansım Açıldı", "Ömrümü Çalan Yıllar", "Kal Benimle", "Kalbimin Kadını", "Dinlenesi Şarkılar" ve "Yunus Gibi" albümlerine imza attı.

Tınaz, 2005'te Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçilerek, çeşitli dönemlerde yönetim kurullarında görev aldı.