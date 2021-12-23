Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Bursa, gelecek yıl Türk Cumhuriyetleri'nden turistlere ev sahipliği yapacak.

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa'nın köklü tarihi, zengin kültürü, eşsiz doğası ve çok yönlü turizmiyle kültür başkenti seçildiğini söyledi.

Bu açıdan 2022'yi Bursa için çok önemli bir yıl olarak değerlendirdiklerini anlatan Saraçoğlu, gelecek sene 4. Dünya Göçebe Oyunları, 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ve 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'nin de kentte yapılacağını vurguladı.

Bazı uluslararası fuarların Bursa'ya alınması için çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Murat Saraçoğlu, "Türk Dünyası Kültür Başkenti" olması münasebetiyle Türk Cumhuriyetleri'nden çok sayıda turistin Bursa'ya gelmesini sağlayacaklarını söyledi.

"İznik, Gölyazı ve Tirilye öne çıkan yerler olacak"

Sadece Bursa merkezde değil ilçelerde de etkinliklerin olacağını anlatan Saraçoğlu, planlanan faaliyetlerden şu örnekleri verdi:

"Bursa rotaları derken ilçeleri de dahil ediyoruz. Örneğin bahar aylarında Orhaneli'nde rafting yapılacak. Bursa'da yeni turizme kazandırılan alanlar var. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi (GUHEM) var. Bu projeyi yerli ve yabancı turistlere gönül rahatlığıyla yeni bir ürün olarak tanıtıyoruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi artık iyice marka olmaya başladı. Zindan Kapı ziyarete açıldı. Gölyazı, Tirilye, İznik önemli destinasyon bölgeleri. Özellikle İznik, Batı dünyasının daha çok ilgi duyduğu bir merkez olmaya başladı. Fransız yönetmenlerin İznik'te yaptığı bir belgesel ve tanıtım çalışması var. Yine İznik'te su altı müzesi oluşturulması konusunda çalışmalar yapılıyor. Sağlık turizmi Bursa'da hızla ilerleyen bir sektör haline geldi. 2022 ve sonrasında Bursa, önceki yıllarda ve şu anda atılan temellerin üstüne binasını çıkmış ve hedefine yavaş yavaş ulaşmış olacak."