95 yaşında hayata gözlerini yuman Klasik Türk müziği sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki ilk törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii’ne getirildi.

Alaeddin Yavaşca'nın cenaze namazını avukat, mutasavvıf ve müzisyen Ömer Tuğrul İnançer kıldırdı. Yavaşca'nın cenazesi, Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi Haziresi'ne götürülerek toprağa verildi.

Cenaze namazına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, merhumun eşi Ayten Yavaşca ile yakınları katıldı.

"Bize birbirimizi tamamlayan mütemmim cüz derlerdi"

Acısını nasıl ifade edeceğini bilmediğini söyleyen Ayten Yavaşça, “Aşkımı, 61 yıllık eşimi kaybettim. Üzüntümü kimseyle paylaşamıyorum. Nasıl dayanacağım bilmiyorum. Yarım oldum artık. Bize birbirimizi tamamlayan mütemmim cüz derlerdi. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum” dedi.

"Yavaşca'nın neden önemli olduğunu yeni nesillere anlatma zamanı"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise "Alaeddin Yavaşca bizim müziğimiz duayenlerinden bir tanesi. Fevkalade eserleri Türk sanat müziğine kazandırmış olması bir yana bir de Türk Müziği Devlet Konservatuarını kurulmasında ön ayak olan isimlerinden biri. Şimdi Alaeddin Yavaşca'nın neden önemli olduğunu yeni nesillere anlatma zamanı. Geçmişini bilmeyenler geleceğini inşaa edemezler kendi geleceklerine sahip olamazlar. Başkalarının geleceklerinin parçası olurlar. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

"Türk sanat musikisinin son kalesi gitti"

Yavaşca'nın üzerinde çok emeği olduğunu söyleyen sanatçı Mustafa Keser, Yavaşca'ya musiki ve ahlak adına ardında bıraktıkları için teşekkür etti:

"Türk sanat musikisinin son kalesi gitti. Biz de elimizden geldiği kadar onların yolundan gitmeye çalıştık. Allah rahmet eylesin."