Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin ev sahipliğinde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmail Çağlar ve Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru'nun katılımıyla açılan sergide, "Istanbul Photo Awards 2021"in ödül alan fotoğrafları izlenime sunuldu.

Serginin açılışına katılan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, burada yaptığı konuşmada, "Istanbul Photo Awards" sergisinin Türkevi'nde düzenlenen ilk kültürel etkinlik olduğunu söyledi.

Sinirlioğlu, "Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği fotoğraf yarışmasına olan ilginin yıllar içinde artmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Sergide, farklı fotoğrafçıların bakış açısından Kovid-19'un yıkıcı etkilerini, insanların yüzündeki bilinmezliğin getirdiği korku ve aynı zamanda yaratıcılık, özveri ve azmi yansıtan fotoğrafların yer aldığını belirten Sinirlioğlu, bazı fotoğrafların ise savaş ve felaketlerde sevdiklerini kaybedenlerin ıstırabını ve iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdiğini ifade etti.

Sinirlioğlu, "Bu sergi, bazı yönlerden insanlık olarak karşı karşıya olduğumuz en büyük zorlukların bir kısmının ete kemiğe bürünmüş bir tezahürü. Serginin, çok sayıda sorunu adil, kapsayıcı ve hızlı bir şekilde çözme yolunda kolektif irademizi güçlendirmesini umuyorum" diye konuştu.

Serginin açılış konuşmasını yapan Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ise "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görülen Bangladeşli fotoğrafçı Muhammed Shajahan'ın "Mom Love" isimli çalışmasına atıfta bulunarak, bu fotoğrafın 2019'da ortaya çıkan ve herkesin hayatını etkileyen koronavirüs salgınının "destansı bir özeti" olduğunu dile getirdi.

Peru, "Geçen yılın en önemli olayı hiç şüphesiz, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını oldu. Shajahan, bu fotoğrafıyla uluslararası haber fotoğrafı yarışması 'Istanbul Photo Awards'da birinci oldu" ifadelerini kullandı.

Ödül kazanan fotoğrafçıların Azerbaycan, Suriye, Lübnan gibi savaş, çatışma ve afet bölgelerindeki çalışmalarıyla dünyanın farklı yerlerindeki gelişmeleri gözler önüne serdiğini anlatan Peru, "Biz, fotoğrafın tüm sınırlara ulaşma gücüne sahip olduğuna inanıyoruz ve Anadolu Ajansı olarak fotoğrafa büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Istanbul Photo Awards"ın tüm dünyada her yıl daha fazla ses getirdiğine işaret eden Peru, yarışmaya bu yıl 96 farklı uyruktan fotoğrafçının yaklaşık 15 bin fotoğrafla katıldığı bilgisini verdi.

Peru, yarışmanın ödüllü fotoğraflarının 5'inci kez New York'ta sergilendiğine dikkati çekerek, Türkevi'nin ardından Birleşmiş Milletlerde de sergileneceğini söyledi.

Açılışa, "Seri Spor" dalında Kırgızistan'ın milli sporu Kok Boru'yu ele alan serisiyle birinci olan Alain Schroeder de katıldı.

AA muhabirine fotoğraflarının hikayesini anlatan Schroeder, "Mart 2020'de Kırgızistan'a gitmiştim, sadece 3 hafta kalacaktım ama Kovid-19 salgını başlayınca orada 6 ay kalmak zorunda kaldım. Salgın öncesi ilk 3 hafta ülkede seyahat ediyordum ve bazı fotoğraflar çekmiştim. Daha sonra ise 3-4 ay hiç fotoğraf çekemedim. Ülkeyi biraz açtıklarında tekrar dağlık, güzel alanlara seyahat ettim. Bazı fotoğraflar çektim. Kışın ise kasım ve aralıkta tekrar oralara gidip bu fotoğrafları çektim" şeklinde konuştu.

Schroeder, salgın döneminde Kırgızistan'da mahsur kaldığı dönemde çektiği fotoğraflarla ödül kazanmış olmaktan son derece mutlu olduğunu aktardı.

"Bu kadar çok kategoriniz olması olağanüstü"

2016'da "Istanbul Photo Awards"ın jüri üyeleri arasında yer alan ve şu an National Geographic'in kıdemli editörlüğünü yapan James Wellford da yaptığı açıklamada, "Sergiye davetiniz için teşekkür ediyorum. Buraya gelmek ve sergiyi görmekten memnuniyet duydum. Bu kadar çok kategoriniz olması olağanüstü" dedi.

Serginin açılışına, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanı sıra yabancı misyon temsilcileri ve yabancı gazeteciler katıldı.

Davetlilere sergiyi, Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Editörü Hakan Çopur gezdirdi.

Istanbul Photo Awards sergisi 20-29 Ekim tarihlerinde, BM Genel Merkezi'nde de izlenime sunulacak.

Serginin resmi sponsorluğunu ise Türk Hava Yolları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı üstlendi.