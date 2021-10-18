Uzun bir aradan sonra sahnelenecek Sihirli Flüt, opera sergilenişine uygun biçimde kısaltılan dekor ve kostümlü "konser sunumu" versiyonuyla Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde sanatseverler ile buluşacak.

Barış Meydan tarafından sahneye konulacak olan eser, 23-26 Ekim ile 2-30 Kasım tarihlerinde de izlenebilecek.

Koro sanatçısı Başak Narin'in "anlatıcı" olarak yer aldığı eserde izleyici sahnelenen performansların bağlamı hakkında atmosfere uygun bir dille bilgilendirilecek.

Başkemancı Tolga Kulak da sahne üstünde performansa dahil olacak.

Sihirli Flüt eserinde, Serdar Başbuğ kostüm tasarımını, Sevcan Yenihayat Horozgil kostüm düzenlemeyi, Serkan Şentürk ışık tasarımı ve Ahmet Şeren de projeksiyonu üstleniyor.