Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 21 ve 23 Ekim'de "Romeo ve Juliet" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan "Romeo ve Juliet" balesi, 21 Ekim saat 20.00 ve 23 Ekim saat 15.00'te sahnelenecek.

Gerek librettonun ele alınışı, gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı, gerekse de koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan "Romeo ve Juliet"in kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, dekor tasarımı Çağda Çitkaya ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.

Fiyatları 25, 50 ve 70 lira arasında değişen eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinden temin edilebilecek.