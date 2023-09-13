‘İş Hayatında Dönen Filmler’ kitap oldu

Esra Nihal İnce mimarlık mesleğinde 22 yılda 17 farklı işyerinde çalışan bir yazar. Mimarlıkla geçen yılları, güçlü gözlem yeteneği ve edebiyat sevgisiyle birleştirdi ve ‘İş Hayatında Dönen Filmler’ adıyla romanlaştırdı.

17 farklı işyerinden, adeta senaryoyu andıracak bir kurguyla bir araya getirilen yaşanmışlıklar, kurgulandığı için birebir gerçek olayları anlatmasa da iş yaşamına ilişkin önemli tecrübeleri okuyucuya aktarıyor.

Herkese Tanıdık Gelen Durumlar

İnce, “17 farklı işyerinde çalıştığım için çok şey görüp geçirdim. Şirketlerde yaşananları birbirine katıp karıştırdım. Hepsine bir film ismi yakıştırdım. Bu roman, kendi iş hayatımdan esinlenerek yazdığım bir kurgudur ama iş hayatındaki herkese tanıdık geleceğini düşünüyorum…” diyor. ‘Esra’ adını verdiği roman kahramanın yaşadıklarını altı ayda kaleme alsa da kitap çok eskiden beri zihninde yer alıyordu. İnce, şunları söylüyor:

“Kitapta her çalışan kendini bulacak diye düşünüyorum. İnsanlarla uğraşmanın zorluğunu, iş hayatında esas zor olan kısmın insanlarla uğraşmak olduğunu anlatıyorum aslında. Ayrıca kadınların iş hayatında karşılaştığı zorlukları anlattım. Ayrıca birçok çalışanın karşı karşıya kaldığı yıldırma (mobbing) konusuna değindim. Sonuçta ortaya trajikomik bir hikaye çıktı.”

“Günlük Yazarak Başladım”

Esra Nihal İnce, okumayı ve yazmayı küçük yaşlardan beri sevdiğini belirtiliyor. “Günlük yazarak başladım…” diyen İnce, “insanlara peri masalları anlatmak yerine gerçekleri anlatmayı tercih ettiğini” vurguluyor. İnce, “okuyanlara kendine yeten, hakkını savunan, gereğinde adalet için savaşan bireyler olma seçeneğini gösterecek diye umuyorum. İstediklerini başkasından bekleme, kendin kazan! Kendi mücadeleni ver. Atıfta bulunduğum filmlerin kahramanı gibi…” diyor.

Hayata Mizahi Bakmak

Kitabın adını belirlerken ‘film’ vurgusu yapmasının ardında ise kendi tecrübelerini filmlere benzetmesini etkisi bulunuyor. “Yaşadıklarım film gibiydi…” diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Çok fazla ve ilginç kahramanın olduğu filmler gibiydi her şirket... İş hayatım dizi film gibiydi. Bu olayları yaşarken, kendimi film kahramanı gibi gören bakış açısı, zorluklarla mücadelede bana güç verdi. Kafamın içinde bir senaryoda yaşıyordum. Bu da romana dönüştü. Herkese de bu mizahi bakış açısını tavsiye ediyorum…”

Esra Nihal İnce Kimdir?

1975 yılında Isparta’da doğdu. 22 yıl özel sektörde mimar olarak çalıştı. Evli ve bir çocuk annesi olan İnce’nin ilk kitabı ‘İş Hayatında Dönen Filmler’, 2023 yılında yayınlandı.