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İnşaat alanında yeni tarihi eserler bulundu

Mersin Tarsus'ta temel kazısında tarihi eserler bulunan inşaat alanında yapılan yeni kazılarda, Geç Roma dönemine ait zemin döşemeleri ve tarihi buluntulara rastlandı.

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İnşaat alanında yeni tarihi eserler bulundu

Kızılmurat Mahallesi'ndeki arsada yapılan inşaat temel kazısında tarihsel buluntulara rastlanması üzerine durumun aktarıldığı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, arsanın diğer taraflarında da kazı çalışması başlatılmasına karar verdi.

Müze müdürlüğü yetkililerince alanın diğer bölgelerinde bir süredir yapılan kazılarda, Geç Roma dönemine ait zemin döşemeleri ve tarihi buluntulara rastlandı.

Kazıda ortaya çıkan tarihi eserlerin "Aristokratların kullandığı villanın" kalıntıları olabileceğinin tahmin edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tarsus, roma, Mersin, inşaat alanı, kazı
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