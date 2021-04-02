Eşi ve üç çocuğu Rumlar tarafından katledilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu Profesör Doktor Necmi İlhan ve babası Türk Mukavemet Teşkilatı'nda görevli CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, duygularını TRT Haber'e anlattı.

Dizi, ilk bölümü ile ekran başındakileri o yıllara götürdü

Yıllar süren vahşet… Tüm dünyanın seyirci kaldığı bir zulüm…

Kıbrıslı Türklerin 58 yıl önce yaşadıkları TRT'nin büyük projesi 'Bir zamanlar Kıbrıs' ile ekrana taşındı. O günleri yaşayanlar dizinin ilk bölümünü izlerken acı dolu yılları hatırladı.

Profesör Doktor Necmi İlhan da onlardan biri. O, eşi ve üç çocuğu Rumlar tarafından katledilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu. 21 Aralık 1963'te, EOKA terör örgütü, ailesini saklandıkları küvette şehit etti.

"Varoluş mücadelemizi anlatmamız gerekiyor"

Necmi İlhan, 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisini izlerken ailesinin yaşadığı acı dolu günlere gitti. Yüzünde hüzün, boynunda babasının kravatı ile anlattı yaşananları:



“Babamın eşi Mürvet anne, Murat, Kutsi, Hakan... Üç ağabeyim taranıyor. Kanlı Noel dediğimiz o acı gün... Küvette anneleri ile yatan üç evlat en büyük tanığı yaşananların. Kıbrıs’takiTürklerin varoluş mücadelesini anlatmamız gerekiyor. Ne denli zor koşullardan geçtiğimizi dünyaya anlatmamız gerekiyor.”



CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın babası da o yıllarda Türk Mukavemet Teşkilatı'nda görevliydi. Varoluş mücadelesinde en ön saflarda yer aldı. Dedesi ise EOKA militanları tarafından kaçırıldı.

"Bir mezarı bile yok"

Dicle Canova, diziyi izlerken Adadaki zorlu zamanları hatırladı.Yaşanan acıların dizi sayesinde yeni nesillere anlatılacağını söyledi:

“Onları bir kez daha izlerken gözlerim doldu, boğazım düğümlendi, yine öfkelendim. Dedem babamla görüşebilmek için para biriktirmek adına elma sattığı panayırda EOKA'cılar tarafından alınıp götürülüyor. Bir daha haber alınamıyor dedemden. 66'da oldu bu olay, öldürdüler dedemi elbette ama bir mezarı yok dua edebileceğimiz. Türkiye'nin desteği ile nasıl ayakta kaldık anlamak için bu dizinin yeni nesillere bir perspektif sunacağını düşünüyorum o açıdan da çok kıymetli”

"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında verdiği mücadeleyi her perşembe ekrana taşınmaya devam edecek.

