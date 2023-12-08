Hatay'ın su altı mağarası dalış tutkunlarını ağırlıyor

Günümüzde faal olmayan bir volkanik dağ olan 1736 metre yükseklikteki Kel Dağı'nın altındaki mağaraya deniz seviyesinden 19 metre derine dalınarak giriş yapılabiliyor.

Bilimsel makalelerde "Bilge Taş Mağarası" olarak da geçen mağaraya, ana girişten 120 metre suyun altında ilerledikten sonra ulaşılıyor.

İçerisinde kum piramitleri, bacaları, sarkıt ve dikitleri barından ve bu haliyle de peribacalarını anımsatan mağara, keşfedildiği yıldan bu yana çok sayıda dalgıcın uğrak yeri haline geldi.

Sportif amaçlı dalış anlamında dalınabilecek nadir mağaralardan biri

Dalış eğitmeni Mahmut İğde, Büyük Mağara'nın bulunduğu bölgede irili ufaklı 130'a yakın mağara olduğunu söyledi.

Büyük Mağara'nın bölgedeki en büyük mağara olması sebebiyle ön plana çıktığını aktaran İğde, dalış partneri doktor Öztürk ile burayı yaklaşık 6 yıl önce keşfettiklerini söyledi.

İğde, mağaranın kapalı alan dalışı düşünen dalgıçların en çok sevdiği ve tercih ettiği özelliğe sahip olduğunu belirterek, "Bu mağara, Türkiye'de sportif amaçlı dalış anlamında dalınabilecek nadir, güvenli mağaralardan bir tanesi. 2017'den itibaren de hem keşif dalışları hem de turizme katkısıyla inanılmaz sayıda dalışları bu mağarada gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Sırf bu mağara için Hatay'ı, Keldağı'nı ziyaret etmek isteyen binlerce dalgıç var"

Büyük Mağara'nın kentin turizmine de büyük katkı sağladığının altını çizen İğde, "Keşfedildiği 2017 yılının mayıs ayından şu ana kadar sayısız dalgıç, dalış okulu bu mağarayı görmek için Hatay'a geldi. Bugün de Ankara'dan bir ekibimiz burada. Sırf bu mağara için Hatay'ı, Keldağı'nı ziyaret etmek isteyen binlerce dalgıç var" dedi.

İğde, Büyük Mağara'nın envantere eklenmesi ve korunması için Kültür ve Turizm Bakanlığından ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kendisinin ve ekibinin dünyanın sayılı dalış okullarının da yer aldığı birçok uluslararası bot fuarlarında Keldağı'nı ve Büyük Mağara'yı tanıtmaya çalıştıklarını belirten İğde, mağaranın bilinirliğini daha fazla duyurmak için bu çalışmalara herkesin katılması gerektiğini sözlerine ekledi.