TRT Radyo dinleyicileri “Çaba” ile buluşmaya hazırlanıyor

TRT Radyo Dairesi Başkanlığı, yeni bir radyo tiyatrosu oyununu daha kayda aldı. “Çaba” isimli yeni oyunun kayıtları yapıldı.

Yıllardır sayısız radyo tiyatrosu oyununu dinleyicilerine aktaran TRT, yeni oyununda birçok önemli seslendirme sanatçısıyla birlikte çalıştı.

Yönetmenliğini Tolga Yeter’in yaptığı radyo tiyatrosu oyununda, deneyimli isimler de eseri sesleriyle canlandırdı. Usta tiyatro sanatçısı Zihni Göktay’ın yanı sıra Bennu Yıldırımlar, Özge Özder, Esin Umulu, Ada Yarar, Ateş Karabağ, Arda Albayrak ve Emre Şen gibi sanatçılar projede yer aldı. Oyunun yapımcılığını ise Muhammet Emre Buruşuk ve Nevim Yılmaz üstlendi.

Çaba oyunu, üniversite sınavına ikinci kez hazırlanan Ali’nin, kendi içindeki kazanamama korkusu ile savaşını ve bu sınav kaygısının bütün aile ortamında nasıl bir strese yol açtığını konu alıyor.

“Güçlendirerek devam ettireceğiz”

Çaba’nın kaydı TRT Ayazağa stüdyolarında yapıldı. TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz, “Arkası Yarın” oyunlarının çekimlerine hızlı bir şekilde başladıklarını söyledi.

Gerek İstanbul’da gerekse de Ankara’da radyo tiyatrosu oyunlarına büyük önem verdiklerini belirten Yaz, “TRT dışında bu işleri yapan başka kuruluş yok. Dolayısıyla TRT bu alandaki tek adres. TRT radyolarını diğer radyolardan güçlü kılan bu yönünü daha da fazla güçlendirerek devam ettirme kararlılığındayız” dedi.

Güzel işleri, önemli hikâyeleri işlemeyi sürdüreceklerinin altını çizen Hamit Yaz, bunları dinleyicilerle buluşturmaktan keyif aldıklarını da belirtti.

Oyunun yönetmeni Tolga Yeter ise birlikte büyüdüğü “Arkası Yarın” kuşağında ilk kez yönetmen olarak görev aldığını dile getirdi.

Başta Zihni Göktay olmak üzere çok önemli isimlerle bu oyunu sahnelediklerini söyleyen Yeter, projenin kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.