Vefatının 750. Yılında Hünkar Hacı Bektaş Veli TRT Radyoları tarafından hazırlanan bir radyo tiyatrosu ile anılıyor.

“Hacı Bektaş Veli” isimi ile hazırlanan radyo tiyatrosu 29 Aralık Çarşamba günü Radyo 1’de dinleyicileri ile buluşacak.

Turgay Nar’ın kaleme aldığı “Hacı Bektaş Veli” isimli oyununu Altan Erkekli, Murat Şenol, Ziver Armağan Açıl, Ali Rıza Kubilay, Aliye Uslu, Eymen Kara ve Oğuz Uyanık seslendirecek.

Müziklerini TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçılarının icra ettiği oyunu Kıvanç Nalça yönetirken oyunun yapımcılığını ise Nevim Yılmaz ve Muhammet Emre Buruşuk yapıyor.

“Bu coğrafyanın yetiştirdiği en büyük âlimlerden”

Kültürümüzün yapı taşlarından olan Anadolu erenlerinin anlatıldığı “Hacı Bektaş Veli” oyununda “İnsanlığın Özü, Pir Veli’nin Sözü: Sevgi, Barış, Kardeşlik” teması üzerinde duruluyor.

Sulucakarahöyük’te geçen oyunda Hünkari “ Sarı Saltuk, Barak Baba, Güvenç Abdal” gibi Anadolu’nun önde gelen pirlerini, dervişlerini, erenlerini etrafında toplayarak ve Diyar-ı Rum’un dört bir yanına gönderilmesi anlatılıyor.

Oyunun seslendirmesinde yer alan sanatçı Altan Erkekli, Hacı Bektaş Veli’nin bu coğrafyanın yetiştirdiği en büyük âlimlerden biri olduğunu söyledi.

Hacı Bektaş Veli’nin yetiştiği topraklarda yaşamaktan Kıvanç duyduğunu belirten Erkekli, vefatının 750. Yıldönümünde böyle bir radyo tiyatrosunda yer almanın kendisi içinde ayrı bir onur olduğunu vurguladı.

