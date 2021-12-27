2 buçuk yılda yapılan Atatürk Kültür Merkezi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapıldı. 2 ayda toplam 112 bin ziyaretçi ağırlayan AKM’de 190 etkinlik düzenlendi.

Hareketli sahnesi, akustik performansı ve 2 bin 40 kişilik kapasitesiyle Türk operasının `gurur binası` olarak inşa edilen opera salonunun yanı sıra 802 kişilik tiyatro salonu, AKM Galeri ve AKM Çok Amaçlı Salon, ziyaretçilere kültür ve sanat adına birbirinden güzel etkinlikler sunmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Atatürk Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, "Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim 2021'de, yeniden sanatseverlere kapılarını açtı. 29 Ekim’den bu yana kültür ve sanat adına düzenlediğimiz etkinliklere 62 bin kişinin geldiğini, açık alanlarımızı da 50 bin kişinin ziyaret ettiğini görüyoruz" dedi.

"AKM, 365 gün hiç durmayan bir kültür merkezidir"

Açılıştan bugüne 112 bin ziyaretçiye tanıklık eden Buharalı, sözlerine şöyle devam etti:

"29 Ekim'de açılan Atatürk Kültür Merkezi'nde 190 etkinlik gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza bağlı sanatçılar bu sahnelerde yerini alıyor. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Merkezi Koro Topluluğu da 15 günde bir pazar sabahları 11.30’da konserlerini yapıyor. AKM’nin bu işleyişine baktığımızda, 365 gün hiç durmadan hareket eden bir kültür merkezi haline geldi."