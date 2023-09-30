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Kültür-Sanat
TRT Haber 30.09.2023 09:53

Göbeklitepe'de 'ilk boyalı heykel' bulundu

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de yürütülen kazı çalışmalarında, yaban domuzu heykeli bulundu. Eser, döneminden günümüze uzanana ilk boyalı heykel buluntusu oldu.

Göbeklitepe'de 'ilk boyalı heykel' bulundu

Tarih öncesine ışık tutan, dünya ölçeğinde çok önemli keşiflerin yapıldığı Taş Tepeler projesi kapsamında 2023 yılında 9 arkeolojik alanda sürdürülen çalışmalarda son olarak insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü kazı çalışmalarıyla Göbeklitepe’nin D yapısında kireçtaşından yapılmış ve gerçek boyutlu olan bir yaban domuzu heykeli bulundu.

Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılar görülebilen eser döneminden günümüze uzanan ilk boyalı heykel buluntusu oldu.

Göbeklitepe'de 'ilk boyalı heykel' bulundu

Göbeklitepe’de keşfedilen yaban domuzu heykeli, H şeklinde bir sembol, bir hilal, iki yılan ve üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde bulundu.

İnsan heykeli en etkileyici örneklerden

Karahantepe’de sürdürülen kazı çalışmalarında ise dönemin en gerçekçi heykellerinden biri gün ışığına kavuşturuldu.

Göbeklitepe'de 'ilk boyalı heykel' bulundu

Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın en etkileyici örneklerinden biri olmaya aday 2,3 metre yüksekliğindeki heykel bir sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş olarak bulundu.

Göbeklitepe'de 'ilk boyalı heykel' bulundu

Ölü bir insanı çağrıştıran kaburga, omurga ve omuz kemiklerinin vurgulandığı oturur vaziyetteki heykelin bulunduğu alanda duvara yerleştirilmiş bir akbaba heykeli ile zemine bırakılmış taş tabaklara ulaşıldı.

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