Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban, Türkiye'nin ağır bir deprem sürecinden geçtiğini söyledi.

Göbeklitepe'nin depremi hasarsız atlatmayı başardığını vurgulayan Çoban, şunları söyledi:

"3 Nisan itibarıyla Göbeklitepe'miz açıldı, hem Ramazan Bayramı hem de bundan sonraki günlere ilişkin Göbeklitepe ziyaretleri için yoğun bir istek var. Göbeklitepe'nin tekrar ziyarete açılması özellikle Şanlıurfa ve bölgede hayatın normal akışına dönmesi, yaraların sarılması açısından güzel bir gelişme oldu."

İngiliz turistten Göbeklitepe'ye davet

Göbeklitepe'yi gezen İngiliz turist Jems Askar da ilk kez geldiği ören yerine hayran kaldığını söyleyerek, "Bu bölgede bir çok müze ve çoğu yer kapalı. Türkiye ve Suriye'deki depremlerden sonra Göbeklitepe'nin açılması çok iyi bir haber, lütfen gelip ziyaret edin" dedi.

"Çok mutluyuz ki burası ayakta kalabildi"

Türk doktor Arbel Öztürk ise Göbeklitepe'ye 3. kez geldiğini söyleyerek, "Burada ruhumun dinlendiğini hissediyorum. Çok mutluyuz ki burası ayakta kalabildi. Deprem, sel felaketi derken zor günler geçirdik ama burası bugün açıldı" dedi.