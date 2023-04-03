Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da temel kazısında lahit bulundu
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bina temeli kazısında antik döneme ait lahit bulundu.
TOKİ Mahallesi'nde bina inşaatı için temel kazıldığı sırada, kepçe operatörü lahite rastladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.
Lahit, müze görevlileri ve polisin gözetiminde iş makineleri yardımıyla bulunduğu alandan çıkarıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar
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