Ceviz, kayın, gürgen, meşe... Odun parçaları onun elinde sanat eserine dönüşüyor.

Kahramanmaraşlı kündekari ustası Halil Maraşlıoğlu, asrın felaketinden yara almadan kurtuldu. Depremin ardından yeniden işinin başına döndü.

"Yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz de atölyemizi, çalışmalarımızı, şu an devam ettiriyoruz. İşimizi yavaş yavaş toparladık. Şu an işimizin başındayız."

Kapı, minber ve mihrap gibi eserler üretiyor

Halil Maraşlıoğlu, Selçuklu dönemi sanat eserlerinden olan kapı, minber ve mihrap gibi ahşaptan eserler üretiyor. Eserleri daha çok ibadethanelerde kullanılıyor.

Maraşlıoğlu, kündekarinin geometrik parçaların birleşmesi ile meydana gelen bir ahşap sanatı olduğunu söyledi.

Kündekari ustasının hedefi ise mesleğini gelecek nesillere ulaştırmak.