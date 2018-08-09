Giresun'da "Millet Kıraathanesi" hizmete girecek

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları Giresun Adası Botanik Bahçesi'nde yapımı süren kıraathanede incelemelerde bulundu.

Bayramdan önce hizmete girecek

Millet Kıraathanesi'nin Kurban Bayramı'ndan önce hizmete gireceği belirtildi.

Giresun Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanı Ercan Ayhan, oda olarak kıraathanenin işletmeciliğini üstlenmek istediklerini söyledi.

Ayhan, Giresun Valiliği'ne bu yöndeki taleplerini ilettiklerini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Millet Kıraathanesi'nin işletmeciliğine talibiz. Personel dahil tüm giderlerini oda olarak karşılamaya hazırız. Bu yöndeki talebimizi Giresun Valiliği'ne ilettik ve görüşmelerimiz devam ediyor. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı bu hizmet hareketine Giresun Otelciler ve Kahveciler Odası olarak destek sağlamak istiyoruz."

Kaynak: AA