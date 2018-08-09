Saraybosna Film Festivali'nde Türkiye rüzgarı

Bosna Savaşı'nın (1992-1995) kötü hatırasını unutturarak, kültür ve sanatla ön plana çıkan Saraybosna'yı filmlerle yeniden canlandırma amacı taşıyan festivalde bu yıl rekor katılımla 56 ülkeden 266 film gösterilerek, 42 filmin dünya prömiyeri yapılacak.

Tarihi Ulusal Tiyatro'da 17 Ağustos'a kadar sürecek festivale, bu yıl Türkiye'den çok sayıda yönetmen, senarist ve yapımcı katılıyor.

"Saraybosna'nın Kalbi" Nuri Bilge Ceylan'a

Festivalde, ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan, heyecanla beklenen konukların başında geliyor. Festival kapsamında, "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alacak Ceylan'ın, Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler ve Kasaba fimleri de sinemaseverlerle buluşuyor.

59 yaşındaki sanatçı Ceylan'ın fotoğraflarından oluşan "Türkiye Sinemaskop" adlı sergi de Bosna Hersek Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

Festivalde öne çıkan filmlerden biri Türk yönetmen Osman Nail Doğan'ın ilk uzun metraj filmi "Güvercin Hırsızları" olacak.

Dünya prömiyerini bu yıl Saraybosna Film Festivali'nde yapacak film, festivalin ana kategorisinde yarışıyor.

Bosna Hersek-Türkiye ortak yapımı olan, yönetmenliğini Aida Begiç'in üstlendiği ve Suriyeli yetimlerin dramını anlattığı "Bırakma Beni" adlı film de festivalde gösterilecek.

Festivalde, "Belgesel" ve "Kısa Film" dalında da Türk imzası bulunuyor. "Belgesel" kategorisinde yönetmen Didem Pekün'ün "Araf" isimli belgeseli, "Kısa Film" dalında ise Gökçe Erdem'in yönetmenliğini yaptığı "Titanyum" adlı film yarışıyor.

Açılış "Soğuk Savaş" ile yapılacak

Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden gelecek çok sayıda yapımcı, yönetmen, aktör, siyasetçi, diplomat, sanatçı ve müzisyenin Ulusal Tiyatro önündeki kırmızı halı yürüyüşü ile başlayacak festivalin açılışı yönetmen Pawel Pawlikowski'nin "Soğuk Savaş (Cold War)" adlı filmi ile olacak.

Dünyaca ünlü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi'nin "Herkes Biliyor (Everybody Knows)" ve Amerikalı aktör ve yapımcı Paul Dano'nun "Vahşi Hayat (Wildlife)" filmleri "Açık Hava" adlı bölümde izleyiciyle buluşuyor.

TRT'nin de sponsorları arasında olduğu festivalin ana kategorisinde, Türkiye'den "Güvercin Hırsızları'nın yanı sıra Romanya, Macaristan, Almanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'dan 10 film yarışıyor.

SFF'in anatomisi

Bosna Savaşı'nda "Obala Art Centar" Derneği, kuşatma altında olan Saraybosna'daki toplumun yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunmak amacıyla Saraybosna Film Festivali'ni organize etme kararı aldı. Festivalin ilki 27 Ekim 1995'te düzenlendi.

Festival, kuşatma altındaki Saraybosna'nın dünyaya açılan penceresi oldu. İlk festivalde 15 ülkeden 37 film gösterilirken, festivale yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

SFF, savaşın sonlarına doğru adeta direnişin simgesi oldu. Savaşın ardından uluslararası alanda da tanınan ve birçok ünlü yıldızın katıldığı kültürel bir etkinlik haline gelen festival, her yıl yüzlerce ziyaretçiyi Saraybosna'ya çektiği için ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

Yıllar geçtikçe büyüyen festivalin Robert de Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Emile Hirsch, Orlando Bloom, Daniel Craig, Morgan Feeeman, Darren Aronofsky, Kevin Spacey, Eric Cantona, Bono Vox Gerard Depardieu, John Malkovich ve Danny Glover gibi birçok dünyaca ünlü isim de ziyaretçisi oldu.

Kaynak: AA