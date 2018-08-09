8. Malatya Uluslararası Film Festivali hazırlıkları sürüyor

9-15 Kasım tarihlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek festival, geçen yıl başlatılan yenilikler kapsamında "festivale doğru" başlığıyla bu yıl da önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda 12-13 Ekim'de gerçekleştirilecek "Türk Sinema ve Televizyonunda Aile" başlıklı sempozyumda, evrensel bir kurum olan aile ve içinde bulunduğu toplumu ayakta tutan değerlerinin sinemaya olan yansımaları, akademisyen ve sinema yazarlarının yanı sıra sektörden sevilen oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcıların katılımıyla tartışılacak.

Aile kurumunun değişimi ele alınacak

Sempozyum, toplumsal alanda ailenin yapısal ve algısal tasarımlarını, yıllar süren sinema içindeki farklılaşmalarını ve kurduğu ilişkileri ele alacak.

Festival Direktörü Suat Köçer, sempozyumda yıllar içinde aile kurumunun değişimi ve bu değişimin Türk sinema ve televizyonuna yansımalarının konuşulacağını belirtti.

Köçer, Türkiye'deki göç hareketleri, sanayileşme, kentleşme, kitle iletişim araçları, nüfus hareketleri gibi birçok etkenin aile kurumu üzerinde derin izler bıraktığına dikkati çekerek, sempozyumda bu konunun sinema ve TV ekseninde, etraflı biçimde tartışılacağını kaydetti.

Kaynak: AA