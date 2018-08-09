Uluslararası Artvin Kültür Turizm ve Yöresel Ürünler Tanıtım Fuarı başladı

Artvin Valiliği ve Artvin Belediyesi organizasyonunda şehrin kültürünün tanıtılması ve turizm potansiyelinin artırılması amacıyla 08-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında Çoruh Park'ta düzenlenen "2. Uluslararası Artvin Kültür Turizm ve Yöresel Ürünler Tanıtım Fuarı" renkli görüntülerle başladı.

Yöresel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

"Cennet sizi bekliyor, 08.08'de Hayde Artvin'e" sloganıyla düzenlenen fuarda, Artvin balı, döner, silor, gözleme, pişi, pestil, köme gibi yöresel yiyecekler, açılan stantlarda gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Her gün bir ilçenin tanıtımının yapılacağı festivalin ilk gününde Citta Slow unvanına sahip Şavşat İlçesi'nin tanıtım etkinlikleri gerçekleştirildi.

Yörenin en meşhur yiyeceklerinden "silor"un tanıtımı için düzenlenen "Hızlı Silor Yeme" yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikler halk oyunları ve konserle geç saatlere kadar devam etti.

Toplu nikah töreni düzenlendi

Festival alanında nikahlarını 08.08.2018 tarihine kıydırmak isteyen 10 çift için Artvin Belediyesi tarafından toplu nikah töreni düzenlendi. Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe tek tek çiftlerin nikahlarını kıyarak mutluluklar diledi.

Nikah töreninde 69 yaşındaki Abdi Şahin ile 59 yaşındaki Sultan Vural da hayatlarını birleştirdi.

Ağustos ayı Artvin'de hareketli geçecek

Artvin Valisi Ömer Doğanay, 2. Uluslararası Artvin Kültür Turizm ve Yöresel Ürünler Tanıtım Fuarı ile şehrin marka değerinin yükseltilerek kentin Türkiye ve dünyada tanıtımının yapılmasının amaçlandığını söyledi.

Doğanay, şehrin çağ atladığını belirterek "Artvin'e güzellikler gelmeye devam ediyor. Bundan sonrada devam edeceği konusunda şüphem yok. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz tanıtım fuarı ile ilimizi yerinde tanıtacağız. Yıllarca ilimizi Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerimizde tanıtmaya çalıştık. Bu şehrin dışarıdan birilerinin getirilmesine ihtiyacı var. Projemizin sloganı da "Cennet sizi bekliyor, 08.08'de Hayde Artvin'e. Ağustos ayı Artvin'de hareketli geçecek" dedi.

Kaynak: AA