Okul bahçesinde "Açık Hava Sinema" etkinliği yapıldı

Kırıkkale Karakeçili İlkokulu'nun bahçesinde kurulan alanda Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, öğrenciler ve velilerle Ayla filmi izledi.

"Vatandaşlar için iyi bir kültürel etkinlik"

Kaymakam Gökmenoğlu, vatandaşların böyle kültürel etkinliklerle bir araya getirilmesinin güzel bir sosyal aktivite olduğunu söyledi.

Gökmenoğlu, "Ayla filmi gibi duygusal ve dramatik bir filmin seçilerek izlettirilmesi, güzel bir seçim oldu, bu sinema etkinliği yaz tatilinde bulunan öğrenciler ve yoğun çalışma temposunda bulunan vatandaşlar için iyi bir kültürel etkinlik" dedi.

Yoğun ilgiyle karşılandı

Okul Müdürü Haydar Duruakan daha öncede böyle bir etkinlik düzenlediklerini vatandaşlardan gelen istek üzerine ikinci sinema etkinliğini vatandaşlarla buluşturduklarını belirtti.

Film, sinemaseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: AA